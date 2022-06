Einzelhandel in Radevormwald : „Haben noch Geld für Ladenlokale übrig“

Einzelhandel in Radevormwald

Blick in die Fußgängerzone der Radevormwalder Innenstadt, hier die untere Kaiserstraße. Um zu vermeiden, dass der Stadtkern verödet, hat die Stadt neben dem Einzelhandelskonzept auch Förderprogramme zur Verfügung. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Mit dem Sofortprogramm zur Förderung der Innenstadt hat die Stadt bislang rund 37.000 Euro ausgegeben, um Leerstände zu vermeiden. Für zwei bis drei weitere Geschäfte können die verbliebenen Mittel noch reichen.

In vielen deutschen Kommunen sind die Innenstädte in den vergangenen Jahren zum Sorgenkind geworden. Gewerbe wurde oft draußen „auf der grünen Wiese“ angesiedelt, in den Stadtkernen gaben viele Händler auf. Mit verschiedenen Instrumenten, etwa Einzelhandelskonzepten, halten die Städte dagegen, um das Abwandern von Kaufkraft zu verhindern. Denn sonst drohen Leerstände das Bild der Innenstädte zu prägen.