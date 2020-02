Unternehmen beauftragt : Dortmunder Büro übernimmt Citymanagement

Die Radevormwalder Innenstadt von oben. Foto: Nico Hertgen/nico hertgen (archiv)

Radevormwald Das beauftragte Unternehmen „Stadt + Handel“ stellt sich in der kommenden Woche mit einem Impuls-Vortrag im Bürgerhaus vor.

Das Unternehmen „Stadt + Handel“ aus Dortmund wird das Citymanagement der Stadt Radevormwald übernehmen. Am Freitag kündigten Bürgermeister Johannes Mans und der zuständige Amtsleiter Burkhard Klein an, dass in der kommenden Woche ein Impuls-Vortrag im Bürgerhaus stattfinden wird, bei dem sich Mitarbeiter von „Stadt + Handel“ vorstellen werden. Datum ist Donnerstag, 5. März, um 18 Uhr im Foyer des Bürgerhauses.

„Der Vortrag bietet einen Einblick in mögliche Handlungsansätze für die verschiedenen Akteursgruppen der Innenstadt und stellt damit den Auftakt des neuen Citymanagements in Radevormwald dar“, schreibt der Bürgermeister in der Einladung für den kommenden Donnerstag. „Im Anschluss an den Start-Impuls werden die Handlungsansätze und mögliche Maßnahmen für die Innenstadt von Radevormwald im Rahmen des Citymanagements auf die örtlichen Gegebenheiten konkretisiert, sodass eine Akzentuierung der Qualitäten der Innenstadt gefördert wird.“

Info Verein macht unter anderem Namen weiter Rückblick Das Citymanagement gibt es seit 2011. Der dritte Citymanager Siegbert Panteleit war im Jahr 2018 verabschiedet worden. Der Trägerverein sollte sich Ende 2019 auflösen, doch haben die Mitglieder entschieden, den Verein unter einem anderen Namen weiterzuführen. Allerdings soll dem neuen Citymanagement der Stadt keine Konkurrenz gemacht werden, vielmehr möchten die Mitglieder die Zusammenarbeit vor allem mit Hückeswagen und Lennep pflegen.

Die Politik hatte im Frühjahr 2019 den Weg frei gemacht für eine erneute Ausschreibung des Citymanagements. Diese soll nun enger an die Stadt angebunden werden und Einzelhändler, Dienstleister, Gastronomen sowie andere Akteure der Innenstadt beraten. Es soll für die Umsetzung des Flächenmanagements sorgen und die organisatorische Verantwortung für den Verfügungsfonds übernehmen. Im Januar dieses Jahres hatte sich die Politik in einer nicht-öffentlichen Sitzung auf eines der Bewerber-Unternehmen geeinigt.

Für Bürgermeister Mans sind Probleme, die durch das Citymanagement angepackt werden sollen „Fachgeschäftesterben, Frequenzrückgang, Leerstand“. Er ist überzeugt, dass die Zukunft nicht allein im Online-Handel liegt: „Der Mensch will mehr als digitalen Konsum.“ Und dieses Angebot müsse man in Radevormwald stärken. Mans verspricht für den kommenden Donnerstag einen „kurzen, knackigen Impuls zur Innenstadt-Agenda von Radevormwald für die nächsten Jahre. Digitalisierung wird dabei konsequent weitergedacht – der Fokus liegt aber auf den analogen Qualitäten des Urbanen.“

Der neue Partner, das Unternehmen „Stadt + Handel“ präsentiert sich auf seiner Internetseite so: „Als Stadtplaner und Standortspezialisten bieten wir maßgeschneiderte Analysen und Lösungen rund um die einzelhandelsbezogene Stadt-, Regional- und Standortplanung.“ Gegründet wurde „Stadt + Handel“ im Jahr 2005, inzwischen hat das Unternehmen Niederlassungen in Dortmund, Hamburg, Karlsruhe und Leipzig. Als Referenzen werden unter anderem Projekte in den münsterländischen Städten Vreden und Neuenkirchen sowie in Oldenburg angeführt.

„Das Citymanagement wird an zwei Tagen in der Woche in Radevormwald vertreten sein“, erläutert Amtsleiter Burkhard Klein. Die genauen Zeiten stünden noch nicht fest. Durch die Zusammenarbeit mit den Fachleuten von „Stadt + Handel“ sei auch gewährleistet, dass die Stelle immer besetzt sei und dass für spezielle Themen aus der Zentrale in Dortmund Personal zur Verfügung gestellt werden könne. Bei der Präsentation am kommenden Donnerstag werden sich vier Mitarbeiter von „Stadt + Handel“ vorstellen und die wesentlichen Punkte rund um das neue Citymanagement erläutern.