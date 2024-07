Natur- und Klimaschutz in Radevormwald Stadt fördert erneut Dachbegrünung mit Zuschuss

Damit sollen nachträglich auf Garagen oder Flachdächern in Radevormwald die Dachbegrünung gefördert werden. „Ziel ist es, die Stadt an den Klimawandel anzupassen und die extremen Wetterereignisse in ihrer Auswirkung lokal vorzubeugen“, erläutert die Verwaltung. „In Zukunft werden kurzfristige oder anhaltende Starkregenereignisse wie im Sommer 2021 zunehmen. Bei extremen Niederschlägen kann die Speicherung von Regenwasser sowohl im Substrat als auch in einer Speicherschicht der Dachbegrünung einen Beitrag zur Entlastung von Kanalisation und Kläranlage leisten.“