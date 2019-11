Finanzen von Radevormwald : Steuereinnahmen der Stadt brechen ein

Radevormwald Schlechte Nachrichten hat die Rader Verwaltung vom Finanzamt Wipperfürth erhalten: Große Fehlbeträge drohen in den folgenden Jahren. Um den Ausgleich des Haushalts 2022 zu retten, wird nun über Steuererhöhungen nachgedacht.

In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses wurde über diese neue Lage diskutiert. Für 2019 wird es eine Verschlechterung des Jahresergebnisses geben, „derzeit allerdings im Rahmen der Haushaltsplanung“, teilt die Stadt in der Ausschussvorlage mit. Für 2020 wird sich der Fehlbetrag im Ergebnisplan von derzeit rund 2,9 Millionen Euro auf rund 4,3 Millionen Euro erhöhen. Das geht zu Lasten des Eigenkapitals. Während in 2021 unter anderem wegen höherer Schlüsselzuweisungen der Fehlbetrag von 798.223 Euro auf 102.354 Euro sinken wird, ist im Jahr 2022 mit einer deutlichen Verschlechterung zu rechnen: Ursprünglich war man in der Kämmerei von einem Überschuss von 22.724 Euro ausgegangen, nun droht ein Fehlbetrag von happigen 1,2 Millionen Euro.

Somit ist klar, dass nun bei den Finanzen umgesteuert werden muss. Aus Sicht der Verwaltung gibt es im Haushalt 2020 keine Einsparungsmöglichkeiten mehr, es sei denn, im Bereich der freiwilligen Ausgaben wird auf Maßnahmen verzichtet. Das heißt, die Einnahmen müssen erhöht werden. „Hier bieten sich die Steuereinnahmen der Grundsteuer B und/oder Gewerbesteuer an“, so das Fazit der Verwaltung. Dies würde dann aber erst im Jahr 2022 zum Tragen kommen. Dass die Situation bei den Gewerbesteuern schwankend sein könnte, hatte Frank Nipken in seiner Ansprache am 5. November bereits eingeräumt. Zudem gebe es Risiken bei starken Zinsanstiegen oder bei Konjunktureinbrüchen sowie bei neuen Anforderungen auf dem Gebiet der Bildungspolitik, die durch Beschlüsse von Bund und Land auf die Kommunen zukommen könnten. Nipken hatte betont, dass ein „Mehr an Ausgaben und Aufgaben“ nicht geschultert werden könne. Ansonsten müsse man an der Einkommensschraube drehen. Gefragt ist nun die Politik. Der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr soll am 18. Februar 2020 verabschiedet werden. Dietmar Stark, Fraktionsvorsitzender der SPD, erklärt, dass es unter den Parteien noch keine Tendenz gibt, wie mehr Geld in die Stadtkassen fließen soll. „Wir als SPD sehen Steuererhöhungen nicht als ein Allheilmittel an“, sagt Stark. „Das muss genau erwogen werden, auch die Frage, ob wir weiter die freiwilligen Ausgaben so hoch veranschlagen können wie bisher.“