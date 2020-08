Kommunalwahl : Stadt erläutert, auf welchem Weg Briefwahl möglich ist

Radevormwald Die Wahlbenachrichtungen sind unterwegs in die Briefkästen der Bürger. Sowohl mit dieser Karte als auch online über die Seite der Stadt Radevormwald kann die Briefwahl beantragt werden.

Die Wahlplakate hängen in Radevormwald seit Anfang August und sind damit das unübersehbarer Zeichen, dass am 13. September Kommunalwahlen stattfinden. Auch die Wahlbenachrichtigungen sind mittlerweile in die Briefkästen der Einwohner unterwegs, wenn sie noch nicht überall angekommen sind.

Seit einigen Tagen läuft auch in Radevormwald das Briefwahlverfahren. Diese können im Internet unter www.radevormwald.de (Briefwahlantrag online) angefordert werden. Für die Briefwahl bieten sich drei Möglichkeiten an. Neben der online-Beantragung kann eine Briefwahl auch schriftlich bei der Stadtverwaltung beantragt werden. Die Stadt schickt die Unterlagen per Brief zu. Die dritte Variante ist das persönliche Erscheinen mit der vollständig ausgefüllten Wahlbenachrichtigungskarte im Servicebüro der Stadt (Rathaus, Hohenfuhrstraße 13, Nebeneingang vom Parkplatz) zu den angegebenen Öffnungszeiten: Montag 8 bis 12 Uhr, Dienstag 7.30 bis 12 Uhr, Mittwoch 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr und Freitag 8 bis 12 Uhr. Dort können dann auch direkt die vier Stimmen abgegeben werden.