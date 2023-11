Politik in Radevormwald Flüchtlinge – 600.000 Euro für die Stadt

Dazu erklärt der CDU-Landtagsabgeordnete für Remscheid und Radevormwald Jens-Peter Nettekoven: „Das Land Nordrhein-Westfalen wird seiner Verantwortung gerecht. Wir stellen den Kommunen in Nordrhein-Westfalen mehr als 800 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung für die Unterbringung von geflüchteten Menschen, 502.316,23 Euro für Radevormwald.“ Der Schulterschluss von Kommunen und Landesregierung spiele in dieser Krise eine entscheidende Rolle und unterstreiche die feste Partnerschaft zwischen Land und Kommunen. Tatsächlich zahle Nordrhein-Westfalen fast das Dreifache dessen an die Kommunen, was vom Bund komme.