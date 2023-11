Bürgerverein für die Wupperorte Stabwechsel bei der Wupper-Weihnachtsbeleuchtung

„Mir war wichtig, wenn ich aufhöre, alles in gute Hände zu übergeben und mit einem Plus auf dem Konto“, sagt er. Das ist Ottfried gelungen. Sein Nachfolger, der Vorsitzende des Bürgervereins Wupper, Marcus Riese. Doch auch er ist kein Neuling in diesem weihnachtlichen Metier, wie er amüsiert berichtet. „Ich war selbst erstaunt, als ich nachgerechnet habe. Mittlerweile bin ich auch schon seit acht Jahren in der Weihnachtsbeleuchtung involviert.“ Bislang war er als helfende Hand Ottfrieds im Einsatz. Ab sofort wird er dieses für die Wupperorte wichtige Ehrenamt in Eigenregie führen.