Politik in Radevormwald : Regionalplan: Mehrheit für Linie von Mans

Radevormwald Radevormwald spricht sich kritisch zur aktuellen Fassung des Regionalplans der Bezirksregierung aus. Im Rat gab es eine Mehrheit für die Stellungnahme der Verwaltungsspitze.

Es wurde diskutiert bis zuletzt, doch am Ende gab es eine Mehrheit für jene Linie, die von der Verwaltungsspitze in Radevormwald zur Neufassung des Regionalplans eingenommen wird. Damit wird die Stellungnahme der Stadt zu dem Entwurf nun auch von politische Seite gestützt.

Die Neufassung des Regionalplans der Bezirksregierung Köln hat nicht nur in Radevormwald, sondern auch in anderen Kommunen der Region zu Sorgen geführt. Dabei geht es um die langfristigen Möglichkeiten der Stadtentwicklung. Bürgermeister Johannes Mans drückte bereits in den vergangenen Aussschuss-Sitzung die Befürchtung aus, dass die neue restriktive Linie des Regionalplans kaum noch Spielraum lässt, um neue Flächen für Wohnen und Gewerbe auszuweisen. Dabei denkt man im Rathaus vor allem an Reserveflächen in den Bereichen Herbeck und Herkingrade (unsere Redaktion berichtete). Im Rathaus befürchtet man, dass die Entwicklung der Wupperorte, die in den vergangenen Jahren dank dem Quartiermanagement und anderen Initiativen auf einem guten Weg waren, durch die neuen Bestimmungen ausgebremst werden könnte. Der Regionalrat hatte den künftigen Plan im Dezember verabschiedet, die Kommunen sind nun dazu aufgerufen, ihre Stellungnahmen abzugeben.