Sportpolitik in Radevormwald : Sportvereine im Gespräch mit Andrea Milz

Radevormwald Die Staatssekretärin gab im Videogespräche der CDU Auskunft über die aktuelle Lage.

„Die Vereine leiden unter der Pandemie. Durch das Coronavirus ist der organisierte Sport teilweise komplett zum Stillstand gekommen. Daraus ergeben sich viele Fragen und Probleme“, sagt Gerd Uellenberg, CDU-Vorsitzender in Radevormwald. Jens Nettekoven sieht eines der größten Probleme in dem Bereich des Schwimmens. Durch die Pandemie konnten viele Kinder nicht schwimmen lernen. „Wir müssen dafür sorgen, dass diese Lücken aufgeholt werden. In Schwimmbädern, Freibädern oder Badeseen, in denen auch erste Wassergewöhnungen durchgeführt werden können“, sagt er.