Corona-Lockerungen in Radevormwald : Sportvereine fahren den Betrieb wieder hoch

Radevormwald Die Vereine dürfen die städtischen Sport- und Turnhallen wieder nutzen und kehren so langsam zu ihrem Alltag zurück.

Seit Montag gilt eine neue Corona-Schutzverordnung, die auch für die Sportvereine in Radevormwald Lockerungen ermöglicht, nachdem das Training in den vergangenen Wochen nur sehr eingeschränkt oder gar nicht erlaubt war. Die städtischen Sporthallen sind geöffnet und werden wieder für Vereinssport genutzt.

Schutzverordnung Seit Montag, 15. Juni, gilt eine neue Corona-Schutzverordnung. Sie ermöglicht es Sportvereinen, den Betrieb wieder aufzunehmen und in Sport- unf Turnhallen mit Gruppen bis zu zehn Personen zu trainieren. Auf Sportplätzen dürfen es 30 Personen sein. Gruppen., die größer als zehn Personen sind und in einer Halle trainieren, müssen den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten. Die Umkleiden und Duschen der Sportanlagen sind weiterhin geschlossen. Die Hallen und Toiletten werden nach dem vorgegebenen Hygienekonzept täglich gereinigt und desinfiziert.

Sportgruppen, die nicht größer als zehn Personen sind, dürfen in Turnhallen wieder mit Körperkontakt trainieren, auf Sportplätzen dürfen sogar Gruppen von 30 Personen ohne den Mindestabstand von 1,5 Metern trainieren. Der Spielbetrieb kann dank dieser neuen Regeln wieder von den meisten Sportvereinen aufgenommen werden. Mannschaftssport ist wieder möglich. Trainieren Gruppen mit beispielsweise 20 Mitgliedern in einer Turnhalle, gilt der Mindestabstand allerdings wieder.

Die Umkleiden und Duschen in den Sporthallen sind weiterhin geschlossen. „Wenn wir die Umkleiden und Duschen öffnen würden, müssten wir sie nach jeder Gruppe reinigen und desinfizieren. Das wäre auch finanziell nicht darstellbar“, sagt Jürgen Funke. Die Hallen und Toilettenanlagen der Sporthallen werden täglich desinfiziert. Die Vereine haben das neue Hygienekonzept gut aufgenommen. „Alle Beteiligten haben Verständnis für die geschlossenen Umkleiden und sind froh, die Hallen wieder nutzen zu können“, sagt Jürgen Funke. In Radevormwald gilt die neue Corona-Schutzverordnung in Bezug auf die Sportanlagen bis zu dem Beginn der Sommerferien am 26. Juni. Wie der Betrieb nach den Sommerferien weitergeht, steht noch nicht fest.

Nach der Öffnung der Grundschulen am Montag will sie an diesem Freitag auch wieder mit dem Kinderturnen starten, das ebenfalls seit März ruht. „Wir werden einige unserer Gruppen entzerren und neu aufteilen. Deswegen können sich auch die Trainingszeiten etwas ändern.“ Die Eröffnung der neuen Vereinsanlage des DTV will Gila Hüssing in den Herbst oder den Sommer 2021 verschieben.