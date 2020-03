Vereine in Radevormwald : Sportclubs in Radevormwald sehen Virusgefahr noch gelassen

Sportclubs in Radevormwald sehen Virusgefahr noch gelassen

Vereine in Radevormwald

Roger Feldermann ist Vorsitzender des TV Herbeck. Er beobachtet die Situation rund um das Coronavirus sehr genau und steht in Kontakt mit seinen Übungsleitern. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Sobald Kurse oder Trainingsstunden in den Radevormwalder Sportvereinen ausfallen, werden die Vereinsmitglieder umgehend benachrichtigt.

Die Vorstände der Sportvereine in Radevormwald haben die Entwicklung des Corona-virus im Blick, aber haben noch keine Kurse oder Angebote abgesagt. Roger Feldermann, Vorsitzender des TV Herbeck, hat die Entscheidung gefällt, zunächst keine Angebote abzusagen. „Meine Übungsleiter haben mich danach gefragt, und wir haben uns ausgetauscht. Wer sich gefährdet fühlt, sollte zu Hause bleiben, die anderen Sportler können unsere Kurse weiterhin nutzen“, sagt er.

Am kommenden Samstag findet der Tag der offenen Tür der Taekwondo Abteilung in der Turnhalle an der Lessingstraße statt und soll auch, aktueller Stand, wie geplant durchgeführt werden. „Wir haben für die Veranstaltung Desinfektionsmittelspender organisiert“, sagt Roger Feldermann.