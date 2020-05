Sportvereine in Radevormwald : TSV startet vorsichtig den Trainingsbetrieb

Radevormwald Viele Sportler mussten wegen der Corona-Pandemie ihre Aktivitäten aussetzen. Nun tasten sich Vereine wie der TSV Schwarz-Weiß wieder zur Normalität zurück – Freilufttraining ist erlaubt. Die Hallen werden noch auf die erneute Nutzung vorbereitet.

Die Corona-Pandemie hat das öffentliche Leben vorübergehend lahm gelegt, und das haben auch die Sportvereine in Radevormwald zu spüren bekommen. Nun gibt es die ersten Lockerungen, und in den Vereinsvorständen beschäftigen sich die Verantwortlichen damit, „wie Sport unter diesen Bedingungen wieder möglich sein kann“, erklärt André Widua, der Schriftführer des TSV Schwarz-Weiß. Der Verein bietet ein großes Spektrum an Sportarten an, vom Mannschaftssport über die Leichtathletik und Tennis bis zur Wassergymnastik.