Sportverein in Radevormwald DTV freut sich über Wärmepumpe

Die Mitglieder des Dahlerauer Turnvereins von 1889 heizen ab sofort mit ökologischer Energie. Noch vor Weihnachten ist die neue Luftwärmepumpe im Domizil des Vereins in Betrieb gegangen. Aus Mitteln „Moderne Sportstätten“ konnte die energetische Sanierung des Vereinsheims mit der Hausmeisterwohnung vorgenommen werden. „Das Dach musste vorab saniert werden, bevor die Solarthermie installiert werden konnte. Der Keller ist auch noch durch viele fleißige Hände aus dem Verein renoviert worden. Jetzt müssen noch die alte Ölheizung und der Tank entsorgt werden und Heizkörper in der Wohnung getauscht werden. Danke an alle Beteiligten für diesen Kraftakt!“, heißt es auf der Webseite des Sportvereins.