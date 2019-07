TSV Radevormwald : Rader Sportler starten beim „größten Triathlon der Welt“

Radevormwald Fünf Athleten des Rader TSV waren in der Hansestadt bei dem internationalen Sportereignis dabei.

Anfang Juli sind fünf Athleten des TriTEAM des TSV-Radevormwald beim „ITU World Triathlon“ in Hamburg. Den Anfang machte dabei am Veranstaltungs-Samstag Sebastian Theiß auf der Sprint-Distanz (750m Schwimmen/20km Radfahren/5km Laufen). Bei einem Radsturz während des Rennens leistete er Erste Hilfe und beendete seinen Wettkampf trotzdem in persönlicher Bestzeit von 1:35,17.

Petra Hoffmann, Christoph Schlüter und Sebastian Theiß starteten als Staffel auf der Olympischen Distanz. Petra und Christoph wechselten dabei gesundheitsbedingt vorab die Positionen, so dass nun Petra die 1,5 Kilometer-Schwimmstrecke durch die Binnenalster in 37:55 Minuten absolvierte.

Die Radstrecke führte Christoph in drei Runden unter anderem vorbei an der Speicherstadt, über die Reeperbahn und zu den Landungsbrücken. Für die 40 Kilometer benötigte er auf getrockneter Strecke 1:09 Stunden. Nach seinem Start am Vortag lief Sebastian Theiß für die Staffel in 50 Minuten die 10-Kilometer-Laufstrecke entlang der Binnen- und Außenalster. Vor dem Hamburger Rathaus lief die Staffel nach insgesamt 2:46 Stunden gemeinsam über die Ziellinie.