Sportverein in Radevormwald : Gedächtnis-Turnier des SC 08

Radevormwald Benannt ist das Turnier zu Ehren des ehemaligen Obmanns der „Alten Herren“, des Betreuers und Managers Walter Balke.

(s-g) Die „Alten Herren“ des SC 08 Radevormwald richten am Samstag, 11. Januar 2020, ab 11 Uhr das mittlerweile 16. „Walter-Balke-Gedächtnissturnier“ aus. Benannt ist es zu Ehren des ehemaligen Obmanns der „Alten Herren“, des Betreuers und Managers Walter Balke. Das Turnier findet statt in der Halle I im Sportzentrum an der Hermannstraße in Radevormwald.