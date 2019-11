Sportler aus Radevormwald : Bastian Weiss will zum Hawaii-Ironman

Radevormwald Bastian Weiss ist Triathlet. Sein Ziel ist die Teilnahme am ältesten Triathlon über die Langdistanz. Erste Erfolge kann er bereits feiern.

Dass sein Alltag sich zu diesem lebendigen, intensiven und ehrgeizigen Lebensstil entwickelt, sieht der Student positiv. Über den TSV arbeitet er an seiner Schwimmleistung, die anderen beiden Disziplinen hat er sich selber angeeignet. „Als Schüler konnte ich mir keinen Trainer leisten. Also habe ich mir Literatur besorgt und mir alles selber angelesen. Die Leistungssteigerung in den vergangenen drei Jahren war groß.“Sobald das nicht mehr so ist, will Bastian Weiss einen professionellen Trainer um Unterstützung bitten. Nach erfolgreichen Teilnahmen an den NRW-Meisterschaften 2018 und 2019, trainiert er jetzt in einem Liga-Team in der Nähe von Krefeld. In der nahen Zukunft will der Radevormwalder in der zweiten Bundesliga starten. „Beim TSV bleibe ich weiterhin zum Schwimmen“, sagt der Sportler.