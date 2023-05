Sekundarschule in Radevormwald Jede Runde bringt Geld für die Schule

Seit rund fünf Jahren üben die Mädchen in ihrer Freizeit Leichtathletik aus und beherrschen außer dem Weitwurf alle Disziplinen. Regelmäßig sind sie auf Wettkämpfen aktiv. Sie wissen also, wie sie ihren inneren Schweinehund überwinden können, um noch in ihnen schlummernde Energie freizusetzen. Jeweils zwei Sponsoren aus der Familie hatte jede für sich gewinnen können. Dass sie durchs Laufen Geld für ihre Schule sammeln können, gefiel ihnen zwar gut. Eine Extramotivation bedeutete das für sie aber nicht. Was mit dem Geld konkret passiere, sei ihnen sowieso nicht so wichtig.