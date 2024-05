Kulturkreis Radevormwald „La Grande Dame“ –perfektes Ende einer tollen Spielzeit

Eine rasante Aufführung mit vielen bekannten Liedern und puren Emotionen, von der großen überbordenden Freude bis zur einsamen Verzweiflung der Dietrich, wurde ihnen geboten. Die vier Marlene-Darstellerinnen, Antonia Schirmeister, Nelly Politt, Fenna Benetz und Silke Buchholz, verkörperten nicht nur „La Grande Dame“ in all ihren Facetten. Sie sangen auch, sowohl mit der einst lieblichen Frauenstimme als auch mit dem rauchigen, sonoren Klang, den die Dietrich am Ende ihrer Karriere charakterisierte. Alle Vier waren zeitgleich auf der Bühne zu sehen. Sie interagierten miteinander, machten die Entwicklung der Dietrich deutlich: von der jungen, schüchternen Marlene mit großen Träumen, wie sie bei ersten Vorsprechen scheiterte, über ihren Sprung nach Hollywood und ihr Image als Sexsymbol jener Zeit. Thematisiert wurde auch ihre spätere Rolle als Geheimagentin gegen Hitler-Deutschland oder als Entertainerin für die US-Soldaten. All das in rasanten Darstellungen, mit Kostümwechseln auf der Bühne sowie Monologen oder Dialogen zwischen den Darstellerinnen.