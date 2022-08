DTV und Quartiermanagement in Radevormwald : Mobile Spielebox für alle Menschen im Quartier an der Wupper

Wupperorte Das Angebot der mobilen Spielebox richtet sich ursprünglich an Familien und Vorschulkinder, kann aber künftig von allen Wupperanern genutzt werden.

Es war heiß. Sehr heiß. „So heiß, dass wir schon befürchtet hatten, dass einige Familien nicht kommen werden“, sagt Quartiermanager David Truszczynski. Und in der Tat gab es im Vorfeld der Aktion „Die mobile Spielebox kommt ins Quartier“ einige wärmebedingte Absagen, aber trotzdem war es am Samstagnachmittag ein gelungener, wenn auch leiser Auftakt für das imposante Mobil mit mehr als 40 einzelnen Bestandteilen auf dem Gelände des DTV in Obergrunewald. Nach und nach trudelten fünf, sechs Familien samt Kindern ein – und so konnte das Mobil von etwa 25 Besuchern würdig eingeweiht werden. „Das Angebot richtet sich ursprünglich an Familien und Vorschulkinder, kann aber von allen Wupperanern genutzt werden“, berichtet der Quartiermanager.