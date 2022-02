Kirchengemeinden in Radevormwald : Spiel und Spaß mit der Evangelischen Jugend

Dieses Bild entstand bei der Osterferienaktion im Paul-Gerhardt-Haus im Jahr 2019. Foto: Julia Müller

Radevormwald Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren sind eingeladen, in den nächsten Monaten an spannenden und interessanten Angeboten teilzunehmen. Bereits am 19. Februar gibt es einen „KinderTag“.

Auch während der Corona-Pandemie möchte die Evangelische Jugend in Radevormwald Kindern und Jugendlichen, so weit es die Lage erlaubt, ein spannendes und interessantes Programm bieten. Dazu gehören die Kinder- und Jugendfreizeiten, doch bereits in diesem Monat soll es eine Veranstaltung geben: den „Kinder-Tag“ am Samstag, 19. Februar. Die Zielgruppe ist, wie schon beim vergangenen KinderTag, die Altersgruppe zwischen acht und zwölf Jahren. Geboten wird erneut ein Tag mit Spiel, Spaß und leckerem Essen, und das alles passend zur Jahreszeit unter dem Thema Karneval. Beginnen wird der Tag um 10 Uhr am Paul-Gerhardt-Haus. Von dort werden die Kinder um 16 Uhr dann auch wieder abgeholt. Die Kosten für den Tag betragen zehn Euro, die Organisatoren freuen sich auf Anmeldungen, die per Mail unter der Adresse info@ev-jugendrade.de geschickt werden können. Die Anmeldeformulare werden dann zugesandt.

Für die gleiche Altersgruppe gibt es dann im Frühjahr ein weiteres Angebot: die Kinder-Oster-Woche während der Osterferien. Von Montag, 11. April, bis Donnerstag, 14. April, werden sich die Teilnehmer spielerisch und kreativ mit der Geschichte von Jona und dem Wal beschäftigen und dabei ganz viel entdecken.

Die einzelnen Tage der Kinder-Oster-Woche werden jeweils von 10 bis 16 Uhr im Paul-Gerhardt-Haus an der Elberfelder Straße 165 verbracht. Es wird allerdings auch einen Ausflug geben, und vom Mittwoch, 13. April, auf den Donnerstag, 14. April, werden die Teilnehmer auch gemeinsam in dem Haus übernachten. Die vier Tage, bei denen natürlich auch Mittagessen beziehungsweise bei der Übernachtung auch Abendessen und Frühstück inbegriffen sind, kosten insgesamt 65 Euro. Die Anmeldeformulare sind ebenfalls unter der genannten Mailadresse zu bekommen.

Info Wer weitere Auskünfte zu den Aktivitäten und Angeboten der Evangelischen Jugend Radevormwald wünscht, der wird auf der Internetseite ev-jugendrade.de fündig.

(s-g)