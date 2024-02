Schulen in Radevormwald Hermannstraße für „Elterntaxis“ sperren?

Zwei Mal an den Wochentagen wird es in der Hermannstraße in Radevormwald richtig eng. Morgens bringen viele Eltern ihre Kinder zum Schulzentrum, nach Schulschluss werden die Sprösslinge dann wieder abgeholt. Das Verkehrsaufkommen in der Stichstraße ist dann sehr hoch, und seit Jahren wird in der Politik darüber diskutiert, ob und wie diese Situation entschärft werden könnte. Zum Glück hat es trotz der vielen Fahrzeuge auf dem kleinem Raum noch keinen schweren Unfall gegeben – bis jetzt.