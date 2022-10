Baustelle in Radevormwalder Wupperorten : Sperrung zwischen Dahlhausen und Vogelsmühle dauert deutlich länger

Wupperorte Der Fels im Untergrund ist massiver als bei den Voruntersuchungen angenommen, die Bohrungen brauchen mehr Zeit, teilt der Landesbetrieb Straßen.NRW mit.

Eigentlich sollte am morgigen Freitag die Durchfahrt wieder möglich sein. Die Baumaßnahme ist nötig, weil die Stützmauer zur Wupper hin porös ist. Weil große Bohrmaschinen eingesetzt werden, musste die Straße während der Herbstferien vollständig gesperrt werden. Wie sich herausstellte, berichtet Rainer Herzog, Sprecher der zuständigen Abteilung des Landesbetriebes, sei der Fels an dieser Stelle deutlich näher an der Oberfläche als die vorangegangen Untersuchungen des Untergrunds ergeben hätten. „Dass heißt, es muss nun länger gebohrt werden“, so Herzog. Daher wird die Vollsperrung noch bis einschließlich 4. November dauern.