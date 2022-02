Bauarbeiten in Radevormwald : Sperrung der Kohlstraße dauert länger

Bauarbeiten in Radevormwald

Die Kohlstraße wurde am 24. Januar gesperrt. Die Baumaßnahmen werden noch einige Wochen dauern. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Seit dem 24. Januar besteht die Baustelle auf der Kohlstraße. Ursprünglich sollten die Arbeiten bereits beendet sein, doch es gibt eine Verlängerung. Neuer Termin ist der 11. März.

Anlieger in der südlichen Innenstadt von Radevormwald müssen nun doch noch einige Zeit mit einer Sperrung wegen Bauarbieten rechnen. Betroffen davon ist die Kohlstraße. Sie ist seit Montag, 24. Januar, vollständig gesperrt.

Wie die Stadtverwaltung von Radevormwald nun mitteilt, kann das zunächst anvisierte Datum für ein Ende der Maßnahmen nicht eingehalten werden. „Ursprünglich sollten die Bauarbeiten und die damit verbundene Vollsperrung der Kohlstraße bis zum 18. Februar beendet sein“, heißt es in einem Post der Verwaltung auf der städtischen Facebook-Seite. „Da die Arbeiten derzeit aber noch nicht abgeschlossen sind, wird die Sperrung nun voraussichtlich bis zum 11. März 2022 andauern.“

Umleitungen für die Verkehrsteilnehmer sind auch weiterhin ausgeschildert. Die Zufahrt zur Ortschaft Kaffeekanne erfolgt über die Bundesstraße 483. Über den Kreisverkehr in der Ortschaft Rädereichen kann die Radevormwalder Innenstadt erreicht werden. Der Anlass für die Baumaßnahmen an der Kohlstraße sind Arbeiten an den Kanalanschlüssen.