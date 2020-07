Imker in Radevormwald : Faulbrut in Rade ist besiegt, Sperrbezirk wird aufgehoben

Faulbrut in Rade ist besiegt, Sperrbezirk wird aufgehoben

Imker in Radevormwald

Eine Honigbiene sammelt an einer Blüte Nektar. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Radevormwald Im Dezember 2018 waren Teile der Stadt zum Sperrbezirk erklärt worden, im Jahr darauf wurde der Geltungsbereich erweitert. Nun gilt die Krankheit als besiegt. Die Kreisverwaltung hebt die Sperrung auf.

(s-g) Der Oberbergische Kreis hat den Sperrbezirk in Radevormwald, der wegen der Gefahr der Amerikanischen Faulbrut bei Bienen verhängt wurde, wieder aufgehoben. Das hat die Dezernatsleiterin Birgit Hahn nun durch eine offizielle Verfügung mitgeteilt.

Die Amerikanische Faulbrut ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, die sich von Bienenvolk zu Bienenvolk verbreitet und im schlimmsten Fall für die Bienen tödlich endet. Bei der Amerikanischen Faulbrut befällt ein Bakterium die Bienenbrut, vermehrt sich in der Larve und tötet diese ab. Erwachsene Bienen können nicht erkranken, die Brut aber wiederum anstecken. Die Brut stirbt größtenteils ab mit der Folge, dass das Bienenvolk immer schwächer wird und schlussendlich nicht mehr die notwendige Stärke aufweist, um zu überleben.

Für Radevormwald war der Sperrbezirk am 17. Dezember 2018 verhängt worden, am 29. März wurde die Sperrung noch erweitert. In der Bergstadt gibt es etwa 35 Imker und Imkerinnen mit insgesamt 150 Völkern. Bei rund 100 von diesen wurde der Erreger der Amerikanischen Faulbrut nachgewiesen.