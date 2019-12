Kindergärten in Radevormwald : Spenden-Marathon erreicht die 45.000-Euro-Marke

Im Kindergarten an der Uelfestraße überreichten die beiden Steuerberater Klaus Lüttgenau und Matthias Thunich sowie der Landtagsabgeordnete Sven Nettekoven symbolisch 200 Euro an die Kinder. Foto: Bartsch

Radevormwald Die beiden Radevormwalder Steuerberater Klaus Lüttgenau und Matthias Thunich haben vor 17 Jahren eine Spendenaktion ins Leben gerufen, bei der sie jedes Jahr alle zwölf Kindergärten der Stadt mit 200 Euro bedenken.

In diesem Jahr erreicht der private Spenden-Marathon die 45.000-Euro-Marke. „Wir hätten uns 2002 nicht vorstellen können, wie lange wir aktiv bleiben und wie viel Resonanz unsere Aktion hat“, sagte Klaus Lüttgenau. „Unserer gesamten Belegschaft ist das zwölfteilige Geschenk an die Kinder eine echte Herzensangelegenheit“. Auch Matthias Thunich ist begeistert. „Die Gesellschaft lebt im Kleinen wie im Großen von der Gemeinschaft. Wir fühlen uns mit der kommenden Generation von Rade verbunden, auch wenn nicht zwangsläufig Kinder Eltern in unserer Kanzlei haben. Einige der ehemaligen Kinder sind mittlerweile Studenten oder haben eine Ausbildung bekommen und erinnern sich immer noch an die Spenden in der Adventszeit.“