Kirchengemeinde in Radevormwald : Statt der Kollekte kann gespendet werden

Radevormwald Weil derzeit keine Präsenzgottesdienste und somit auch keine Kollekten möglich sind, erinnert die reformierte Gemeinde daran, dass auch auf anderem Weg für gute Zwecke gegeben werden kann.

Zu den Gottesdiensten der reformierten Kirchengemeinde gehört auch die Sammlung von Kollekten. Weil derzeit keine Präsenzgottesdienste möglich sind, bietet die Gemeinde andere Wege an, etwas zu geben. So ist es möglich, den Betrag auf das Konto der Kirchengemeinde mit Angabe des Zwecks zu überweisen. Die Kontoverbindung: DE IBAN DE 22 3405 1350 0000 1000 24. Ebenso ist es möglich, einen geschlossenen Umschlag mit der Kollekte bei Pastor Dieter Jeschke oder bei einer/einem Presbyter/in abzugeben oder diesen in den Briefkasten des Gemeindeamtes, Grabenstraße 20, einzuwerfen (nicht per Post versenden). Bitte Name, Anschrift, Höhe des Betrages angeben. Wer eine Spendenbescheinigung wünscht, kann dies angeben. Die reformierte Gemeinde legt ihren Mitgliedern diese drei Projekte ans Herz: