Jugentreff Auf der Brede in Radevormwald : Speeddating für Berufseinsteiger

Die Uhr tickt: Unternehmer und junge Arbeitssuchende soll das erste „Speeddating“ im Kinder- und Jugendtreff „life“ auf der Brede zusammenführen. Foto: Getty Images/iStockphoto/AndreyPopov

Wupperorte „Meet the Boss“ ist ein neues Speeddating-Event des Jugendtreffs „Life“. Berufseinsteiger und Arbeitgeber können sich kennenlernen.

Die Mitarbeiter des Jugendtreffs „life“ auf der Brede haben ein spannendes und neues Konzept erarbeitet. Bei „Meet the Boss“ sollen Berufseinsteiger und Arbeitgeber die Möglichkeit haben, sich kennenzulernen. Die erste Veranstaltung findet am Montag, 16. März. ab 18 Uhr in der Einrichtung auf der Brede statt.

Jochen Pries und Kevin Cords, die sich gemeinsam um die Planung des neuen Speeddating-Events kümmern, freuen sich auf die Premiere dieser Idee, denn junge Menschen an Arbeitgeber aus der Region zu vermitteln, ist eine ihrer Aufgaben. „Die Idee ist, dass wir beide Seiten in einem lockeren Rahmen zusammenbringen und aufeinander aufmerksam machen“, sagt Jochen Pries vom Kinder- und Jugendtreff. Speeddating eignet sich aus seiner Sicht nicht nur für Menschen, die auf der Suche nach dem richtigen Partner für eine Beziehung sind, sondern auch für ein Arbeitsverhältnis. Speeddating ermöglicht, den Gegenüber in kurzer Zeit kennenzulernen und einen ersten Eindruck zu verfestigen. „Wir wollen mit unserer Veranstaltung einen modernen Weg beschreiten, um ergänzend zum klassischen Format der Ausbildungsmesse, ein Forum zu schaffen, in dem sich interessierte Unternehmen und motivierte Mädchen und Jungen auf Ausbildungssuche, begegnen können“, sagen die Mitarbeiter des „life“.

Kevin Cords (25) ist seit Mai 2019 neuer Mitarbeiter im Jugendtreff „life". Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Info Anmeldung zum Speeddating-Event Teilnehmer Damit der „Meet the Boss“-Abend produktiv ist und nicht zu lange dauert, ist die Teilnehmerzahl auf zwölf Teilnehmer auf jeder Seite des Tisches beschränkt. Es können also zwölf Jugendliche teilnehmen und zwölf Vertreter von lokalen Unternehmen. Jedes Date dauert drei Minuten. Termin „Meet the boss“ findet statt am Montag, 16. März, 18 Uhr, im „life“, Auf der Brede 33. Eine Anmeldung ist bei Kevin Cords per E-Mail unter ­kevincords@gmx.de oder unter ☏ 02191 5929540 beziehungsweise ☏ 0178 1628958 möglich. Zielgruppe Das Angebot richtet sich an Jugendliche ab der zehnten Klasse oder an Azubis, die auf der Suche nach einem neuen Ausbildungsplatz sind.

Obwohl die Vermittlung von Ausbildungsplätzen bereits in der Vergangenheit gelungen ist, wollen sie diesen Bereich ihres Aufgabenfeldes ausbauen. Kevin Cords, der seit 2019 im „life“ arbeitet, hat persönliche Beziehungen zu Arbeitgebern und Schülern in Radevormwald aufgebaut und will dieses Netzwerk für die Jugendlichen nutzen. Geplant ist, dass die Teilnehmer der Veranstaltung sich in einer lockeren Atmosphäre begegnen. „Es wird loungige Musik und ein paar alkoholfreie Cocktails geben. Typisch Speeddating eben“, sagt Jochen Pries. Jedes Date zwischen potentiellem Azubi und Arbeitgeber wird drei Minuten dauern, die gut genutzt werden müssen. „Da ergibt sich die Gelegenheit, um einen ersten authentischen Eindruck des Gegenübers zu gewinnen. Die Unternehmenschefs werden wissen, wie man so ein Gespräch sinnvoll leitet.“

Damit bei dem Speeddating-Event am 16. März aber keine peinliche Stille entsteht, wird es auf jedem Tisch einen Notfallkasten geben. „Wir bereiten einen Karteikasten mit Fragen vor, die man zur Not ziehen kann. Das hilft auch den jungen Bewerbern, sich sicher zu fühlen und Ideen zu finden, wenn sie nicht mehr weiter wissen“, sagt Jochen Pries.

Jochen Pries in sportlicher Aktion mit Leon, Joshua, Jonas, Luka und Julian (v.l.). Foto: Jürgen Moll

Er und Kevin Cords erhoffen sich von „Meet the Boss“ nicht nur, dass Ausbildungsplätze vermittelt, sondern die Jugendlichen auch an neue Situationen gewöhnt werden. „Das Speeddating-Event ist eine neue Erfahrung, die sie selbstbewusster macht und auf Bewerbungsgespräche vorbereitet.“

Die Mitarbeiter des „life“ wollen nach „Meet the Boss“ gerne Ergebnisse in Form von Bewerbungsgesprächen oder vermittelten Ausbildungsplätzen sehen. „Das wäre natürlich super und ist eine echte Chance für beide Seiten.“