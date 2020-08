Politik in Radevormwald : SPD fordert: Gute Arbeit im „Life“ muss weitergehen

Radevormwald Die Sozialdemokraten plädieren dafür, dass die Mitarbeiter künftig von der Stadt Radevormwald bezahlt werden, falls die Förderung des Europäischen Sozialfonds nicht mehr fließen sollte.

Die SPD in Radevormwald kündigt an, sich für die Weiterführung der Stellen im Jugendtreff „Life“ auf der Brede einzusetzen. Die Projekte und Stellen, die über den Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert werden, sind bisher nur bis zum 31. Dezember gesichert (unsere Zeitung berichtete). Eine Verlängerung war bislang nicht möglich, weil der Bezirksregierung Köln als Genehmigungsbehörde, die Förderschwerpunkte des Europäischen Sozialfonds für 2021 noch nicht vorliegen, wie Jugendamtsleiter Peter Horn erläutert hatte.

„Es ist nun vordringlich, dass die Mitarbeiter Sicherheit haben“, betont Dietmar Stark. Wenn es am Standort für sie keine Perspektive gebe, würden sie sich sonst anderswo hin bewerben, was angesichts der positiven Arbeit in der Einrichtung in den vergangenen Jahren sehr bedauerlich sei.