Politik in Radevormwald Ablehnung des Rats-TV – ein „verheerender Fehler“

Daher, kündigt der SPD-Politiker an, werde seine Fraktion dieses Thema noch in dieser Wahlperiode wieder auf die Agenda setzen. Zwar müssten erst einmal sechs Monate verstreichen, bis ein neuer Anlauf gestartet werden kann. Doch bis nach der nächsten Kommunalwahl wollen die Sozialdemokraten nicht warten. Die Einwände gegen die Übertragung kann Dietmar Stark nicht nachvollziehen – weder, was die Technik angeht, noch die Sorge um die Rechte am eigenen Bild. „Wir Politiker sind doch im Wahlkampf überall zu sehen“, sagt er. Auch die Personen der Verwaltung, die in den Sitzungen dabei sind, größtenteils Amts- und Abteilungsleiter, seien für die Öffentlichkeit schließlich keine Unbekannten. „Es kann auch technisch kein Problem sein, eine Kamera im Saal aufzustellen, in anderen Städten, großen wie kleinen, ist das doch auch möglich“, sagt der Ratsherr.