Kommunalwahl in Radevormwald : SPD will Mans’ Kandidatur unterstützen

Radevormwald Der Bürgermeister habe frischen Wind in die Verwaltung gebracht, viele Projekte angestoßen und sei bürgernah, begründet die Parteispitze die Entscheidung. Bei großen Themen sei man sich zudem in den Auffassungen sehr nah.

Am Freitag machten der Stadtverbandsvorsitzende Dietmar Stark und sein Stellvertreter Arnold Müller diesen Beschluss im Rahmen eines Pressegespräches öffentlich. In der Sitzung des Parteivorstandes am Mittwoch sowie in der Mitgliederversammlung am Donnerstag habe es dazu allgemeine Zustimmung gegeben.