Sportstätten in Radevormwald : SPD kritisiert schummrige Sporthallen-Beleuchtung

Sportstätten in Radevormwald

Radevormwald Besonders die mangelhafte Beleuchtung in der Turnhalle Lessingstraße sei ein großes Problem. Selbst für den Trainingsbetrieb seien die Lichtverhältnisse nicht mehr tragbar.

Die SPD-Fraktion im Radevormwalder Rat möchte die Bedingungen für den Schul- und Vereinssport verbessern, und hat dabei ein bestimmtes Problem im Blick: die nicht mehr zeitgemäße Beleuchtung in manchen Sporthallen der Stadt.

Für den kommenden Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Sport, Integration und Demografie haben die Sozialdemokraten daher einen Antrag gestellt, in dem folgende Forderung aufgestellt wird: „Die bestehende Beleuchtungsanlage in der Sporthalle Lessingstraße wird durch eine moderne LED-Beleuchtungsanlage ersetzt.“ Wegen der Dringlichkeit der Maßnahme solle mit den Arbeiten unverzüglich begonnen werden.

Wie Hans Golombek, der Sprecher der SPD-Fraktion, berichtet, hätten die Verantwortlichen des TV Herbeck sich über die schummrigen Lampen beklagt. Beleuchtet wird die Halle derzeit durch zwei Reihen von Neonröhren an den Außenwänden.

Besonders die renommierte Tischtennis-Abteilung leide unter diesen Bedingungen. Ein ordnungsgemäßes Meisterschaftsspiel sei wegen der schlechten Beleuchtung derzeit unter fairen Bedingungen nicht möglich. Selbst für den Trainingsbetrieb seien die Lichtverhältnisse nicht mehr tragbar. Leider sei es in den vergangenen Jahrzehnten schon vorgekommen, dass Radevormwalder Turnvereinen wegen mangelhafter Trainingsmöglichkeiten Sportler verloren gegangen seien – an Vereine in anderen Städten der Region.