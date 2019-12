SPD in Radevormwald : SPD-Wahl – „Dieses Ergebnis war nicht zu erwarten“

SPD in Radevormwald

Radevormwald Vorsitzender Dietmar Stark hofft nun, dass die inneren Querelen der vergangenen Jahre in der Bundes-SPD vorüber sind.

In der Stichwahl für den Parteivorsitz hatten sich Walter-Borjans und Esken mit 53 Prozent deutlich gegen Scholz und Geywitz (45 Prozent) durchgesetzt. An der Wahl hatten sich rund 54 Prozent der 425.600 Mitglieder der Bundes-SPD beteiligt. Dietmar Stark, der bei der ersten Runde der Wahl für das Duo Boris Pistorius und Petra Köpping gestimmt hatte, erwartet nun erhebliche Folgen für die Bundespolitik. „Diese Wahl bedeutet, dass die Regierungskoalition keine große Zukunft haben wird“, meint er. Obwohl er grundsätzlich kein Freund von Großen Koalitionen sei, hält er den jetzigen Moment allerdings für ungünstig, um den Bruch mit den Christdemokraten in Berlin zu vollziehen.