Ehemaliges Ratsmitglied in Radevormwald : Trauer um SPD-Urgestein Ludwig Witasek

Radevormwald Die Stadt würdigt den langjährigen SPD-Ratsherrn für seine Verdienste. Er war Träger des Bundesverdienstkreuzes.

Verwaltung und Politik in Radevormwald trauern um Ludwig Witasek. Das langjährige Ratsmitglied ist am 27. Juli verstorben. Witasek gehörte von 1968 bis 2009 der SPD-Fraktion im Rat an. Im Jahr 2004 hatte er das Bundesverdienstkreuz erhalten. „Wir trauern um eine Persönlichkeit, die sich in den Jahren des politischen Wirkens um das Wohl der Stadt verdienst gemacht hat“, erklärt Bürgermeister Johannes Mans im Nachruf der Verwaltung. „Uns bleibt heute nur, in Dankbarkeit Abschied zu nehmen. Wir werden Herrn Witasek in bester Erinnerung behalten und sind ihm für sein Wirken zum Wohle aller zu tiefstem Dank verpflichtet.“