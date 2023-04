Politik in Radevormwald Bäume am Schulzentrum gepflanzt

Auch der Parteivorsitzender Dietmar Stark ist ganz angetan von der Baumpflanzaktion. „Ein toller Standort für die jungen Bäume. In einem zweiten Schritt werden wir dieses Gelände mit Sitzbänken verschönern. Wir denken dabei an sogenannte Picknickbänke, an denen man auch einen kleinen Tisch hat“. „Das wird eine Wohlfühloase für Jung und Alt“, freut sich der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten in Radevormwald.