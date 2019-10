SPD-Abgeordneter für Radevormwald : Sven Wolf will Lehrermangel an Rundem Tisch besprechen

Radevormwald Mit einer Kleinen Anfrage hat Sven Wolf (SPD) jetzt den Stand der Lehrerversorgung zum aktuellen Schuljahr in Radevormwald angefragt. Besonders an den Grundschulen müsse dringend etwas geschehen, sagt er.

Die Kultusministerkonferenz sei bisher von 15.300 fehlenden Lehrkräften in NRW an den Grundschulen ausgegangen. Eine Bertelsmann-Studie zeige aber: bis 2025 fehlen 26.300 Lehrkräfte. Ähnlich sei die Situation an den berufsbildenden Schulen: Da werden laut Bertelsmann-Studie bis 2030 60.000 neue Lehrkräfte gebraucht. Bis 2030 gehe demnach fast die Hälfte der 125.000 Berufsschullehrkräfte in den Ruhestand. Nur an den Gymnasien werde ein Lehrkräfteüberhang von 16.000 in den nächsten zehn Jahren prognostiziert. „Viele junge Menschen strömen an die Schulform, die die beste Besoldung bietet. Mit einer einheitlichen Besoldung könnte das sich bessern, aber hierzu ist die Landesregierung nicht gewillt.“