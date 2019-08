Landtagsabgeordneter für Radevormwald : Wolf kritisiert Pläne für Anliegerbeiträge

Radevormwald Die SPD-Fraktion im Landtag, zu der auch Sven Wolf gehört, hatte für generelle Abschaffung plädiert.

Der für Radevormwald zuständige SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf bekräftigt seine Ablehnung des Gesetzesentwurfs für Straßenbaubeiträge, welchen die Landesregierung vorgelegt hat. „Was jetzt vorgelegt wurde, löst das Problem der Straßenausbaubeiträge in keiner Weise. Es bleibt bei einem ungerechten System, was durch noch mehr Bürokratie noch weiter verkompliziert wird“, kritisiert Wolf. „Hier verheddern sich die selbsternannten Entfesselungskünstler im bürokratischen Klein-Klein.“

In den Augen von Sven Wolf bringt dieser Vorschlag wenig Vorteile: „Auf die Kommunen kommen durch den Gesetzentwurf mehr Aufwand und mehr Kosten zu und das Land lässt sie damit im Stich.“ Die „großspurig angekündigte Entlastung“, so Wolf, bedeute für Anlieger in 159 der 396 Kommunen in NRW, die bisher nur 50 Prozent der Kosten für Anliegerstraßen umlegen, dass anstatt bisher 30.000 Euro immer noch 24.000 Euro gezahlt werden müssen. „Hier von einer Entlastung zu sprechen, ist eine Farce“, erklärt der SPD-Landtagsabgeordnete. Neben Bremen und Sachsen-Anhalt sei NRW das einzige Land, was flächendeckend seine Anlieger zur Zahlung von Anliegerbeiträgen zwingt. „Unser Vorschlag, die Beiträge komplett abzuschaffen und die Kommunen aus dem Landeshaushalt zu entschädigen, würde ein ungerechtes System erledigen und echten Bürokratieabbau bedeuten“, resümiert Wolf.