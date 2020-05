Politik in Radevormwald : Politik antwortet den Unternehmern

Radevormwald In einer Antwort auf den Offenen Brief verteidigen die drei Fraktionen ihre abgelehnte Ein-Prozent-Lösung, um die Steuereinbrüche im Haushalt zu kompensieren. Sie gehen davon aus, dass es einen Nachtragshaushalt geben wird.

Die Fraktionen SPD, Bündnis 90/Grüne und Alternative Liste (AL) haben mit einem Schreiben auf den Offenen Brief von 21 Unternehmerinnen und Unternehmern geantwortet, in dem diese Steuererhöhungen kritisieren. Dabei geht es um die Gewerbesteuer und die Grundsteuer B – beide sollen nach Ratsbeschluss vom 9. März im kommenden Jahr angehoben werden, um die Einkommensverluste der Stadt zu kompensieren. Für die genannten Unternehmer ist eine solche zusätzliche Belastung in Zeiten der Corona-Pandemie ein Fehler, sie bitten die Steuerpläne zurückzunehmen.

Die drei Fraktionen, die nun auf den Brief antworten, dürfen sich durch die Kritik bestätigt fühlen. Daher erklären sie den Unternehmern: „Für Ihre Position haben wir volles Verständnis, hatten wir doch einen völlig anderen Weg der Haushaltsfinanzierung als den Griff in die Kassen von Unternehmen und Bürgern vorgeschlagen.“

Eine Ratsmehrheit, die sich durch Anführung von der CDU aus UWG, FDP, RUA und Deutschland bildete, habe sich dann leider für den von dem stellvertretenden Kämmerer empfohlen Weg einer spürbaren Steuererhöhung entschlossen, beklagen die drei Fraktionen. Mit dieser Entscheidung sollen das Gewerbe um zirka 1,8 Prozent und die Grundstückseigentümer und damit in Folge alle privaten Haushalte über die Grundsteuer B mit rund 38 Prozent (in zwei Schritten) mehr belastet werden.

Um Steuerausfälle auszugleichen, hätten die Fraktionen von SPD, Grünen und AL vorgeschlagen, von allen geplanten Ausgaben in jedem kommenden Jahr bis zum erhofften Haushaltsausgleich in 2022 ein Prozent einzusparen. „Diese Möglichkeit ist durch den Gesetzgeber ausdrücklich eingeräumt worden, nicht zuletzt deshalb, um auch die kommunalen Haushalte immer wieder einer aufgaben‐ und vollzugskritischen Kontrolle zu unterziehen. Es versteht sich von selbst, dass der Weg über eine Steuererhöhung natürlich die vermeintlich einfachere Lösung ist.“

Da die Ausgabenreduzierungen aufeinander aufbauen und bereits in 2020 beginnen sollten, lasse sich die vom Rat getroffene Fehlentscheidung nur sehr schwer wieder heilen, es sei denn, der Rat würde möglichst bald einen Nachtragshaushalt beschließen. „Dabei kommen nun natürlich die neuen, zusätzlichen Herausforderungen der Pandemie für die Stadt hinzu“, so die drei Fraktionen. „Da es nicht nur zu weiteren Einnahmeausfällen, sondern auch zu Mehrausgaben kommen wird, die uns in ihrer Höhe bisher noch nicht bekannt sind, werden wir an einer so schnell als möglich notwendigen Neustrukturierung der Ausgaben nicht vorbeikommen.“