Politik in Radevormwald SPD drängt auf Parkflächen für Wülfing

In der vergangenen Ratssitzung hatte die SPD bereits erfolgreich einen Antrag eingebracht, der vorsieht, dass in den kommenden Jahren eine Summe von insgesamt 1,2 Millionen Euro für die Entwicklung des Industriedenkmals im Tal der Wupper im Haushalt der Stadt zur Verfügung gestellt werden soll (unsere Redaktion berichtete). Das Prinzip der Co-Working-Areas hatte die CDU bereits vor Jahren ins Gespräch gebracht – damit könnten Räumlichkeiten genutzt werden, um kleinere Büroflächen zu vermieten, beispielsweise an junge Unternehmen. Die CDU hatte den SPD-Antrag im Rat unterstützt.