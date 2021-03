Politik in Radevormwald : Scharfe SPD-Kritik an Schulöffnungen

Scharfe SPD-Kritik an Schulöffnungen

Politik in Radevormwald

Seit Montag sind aucn in Radevormwald die Klassen der weiterführenden Schulen wieder im Präsenzunterricht. Wie SPD-Landtagsabgeordneter Sven Wolf berichtet, hatten Schulleitungen dem Kreis ihre Befürchtungen zu den Folgen mitgeteilt. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Radevormwald Landtagsabgeordneter Sven Wolf kritisiert das Corona-Management im Kreis. Die oberbergischen Gymnasien hätten ihre Bedenken gegen die Öffnungen geäußert, das sei jedoch ignoriert worden.

Der SPD-Landtagsabgeordneter für Radevormwald, Sven Wolf, hat seine Kritik an dem Corona-Management auf Landes- und auf Kreisebene bekräftigt. Der Sozialdemokrat wirft der CDU-FDP-Landesregierung ebenso wie dem oberbergischen Landrat Jochen Hagt (CDU) vor, besonders beim Thema Schulen leichtsinnig vorzugehen.

„Es ist kaum zu glauben, dass seit Montag die Schulen wieder öffnen, ohne dass dafür die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden sind“, erklärt Wolf. „Selbst die Schulministerin kann nicht garantieren, dass es in der kommenden Woche zu flächendeckenden Testungen an den Schulen kommt. Dass die Landesregierung hierbei so viel Zeit verschlafen hat und keinerlei Vorbereitungen für eine funktionierende Testinfrastruktur getroffen hat, ist ein echtes Versäumnis und geradezu fahrlässig.“