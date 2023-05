Neubaugebiet in Radevormwald Bürgermeister gibt mit Bagger Startschuss für Karthausen

Fast ein wenig wie bei „Wetten, dass...?“ wirkte es, als am Montag kurz nach 11 Uhr Bürgermeister Johannes Mans auf einen Bagger der Firma Dohrmann kletterte und sich anschickte, den ersten Spatenstich – vielmehr: Schaufelstich – für das neue Baugebiet Karthausen zu tun. Auf dem Feld an der L 81 hatten sich zu der kleinen Feierstunde nicht nur Vertreter der Baufirma und der Stadt versammelt. Auch einige Bürger, die an Ort und Stelle ihr Traumhaus bauen möchten, waren erschienen. Mit Bernd-Eric Hoffmann (UWG) und Thomas Lorenz (RUA) nahmen auch zwei Vertreter von Ratsfraktionen teil.