Ferienspaß in Radevormwald Spaß und Gemeinschaft auf dem Spielplatz

Dass an diesem Tag der Spielplatz Hölterhof weitaus mehr Spielgeräte zählt als sonst, und die benachbarten Schützen für die hungrigen Besucher fleißig Bratwürste grillen, liegt am Abschlussfest des Ferienspaßes, der in diesem Jahr hier zelebriert wird. Nach etwa sechs Wochen gehen auch in Radevormwald so langsam die Sommerferien zur Neige und damit auch der Ferienspaß der Stadt mit Unterstützung vieler Vereine, Unternehmen und jeder Menge Ehrenamtler.