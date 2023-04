Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen Diese Projekte werden in der Stadt bezuschusst

Über insgesamt 30 Anträge haben die Kuratorien der beiden Stiftungen der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen in ihrer jüngsten Frühjahrssitzung beraten. Dabei wurden erneut zahlreichen Gelder für kulturelle Projekte sowie sportliche und soziale Vorhaben in den beiden Städten bewilligt. Es fließen 23.000 Euro nach Radevormwald und 8000 Euro nach Hückeswagen. Die Vorstandsmitglieder der Stiftungen – Thomas Voß, Lea Becker und Daniel Zimmermann – freuen sich, die lokalen Projekte auch in diesem Jahr unterstützen zu können.