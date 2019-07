Kreditinstitut in Radevormwald : Weiter auf dem Weg zur Normalität

Die Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen bekam vor anderthalb Jahren mit Dorothea Stabolewski, Frank Jäschke und Alexander Still ein Führungs-Trio. Seit 1. Januar besteht der Vorstand aus zwei Personen. Foto: dpa

Radevormwald Zum Jahresabschluss hat der Vorstand der Sparkasse über die aktuellen Stand der Dinge informiert. Das neue Vorstands-Duo ist seit sechs Monaten im Amt und will die Bank weiter zurück in ein ruhiges Fahrwasser bringen.

Als Dorothea Stabolewski und Alexander Still den Vorstand der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen übernahmen, versprachen sie, dass die Bank künftig mehr Transparenz bieten werde. Das Versprechen haben sie bislang gehalten. Auch in diesem Jahr wurde die Presse zu einem ausführlichen Gespräch über die Jahresbilanz und die Pläne der Sparkasse eingeladen. Ebenfalls dabei war Johannes Mans, Bürgermeister von Radevormwald, in seiner Eigenschaft als Verwaltungsratsvorsitzender.

Seit Januar ist das Führungs-Duo im Amt, zuvor hatten Stabolewski und Still gemeinsam mit Frank Jäschke die Sparkasse nach schwierigen Zeiten wieder in ein ruhigeres Fahrwasser gesteuert. Dorothea Stabolewski übernahm mit Beginn des Jahres den Vorsitz des Vorstandes. Nachdem das Kreditinstitut einige Jahre zuvor negative Schlagzeilen gemacht hatte, läuft das Geschäft inzwischen unauffällig, aber dafür um so effizienter, wie die Akteure versichern. Verstärkt habe man sich etwa um mittelständische Unternehmen als klassisches Klientel gekümmert.

Info Einlagen liegen bei 451 Mio. Euro Zahlen Die gesamten Einlagen der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen sind zum Bilanzstichtag auf 451 Millionen Euro (2016: 423 Millionen Euro) gestiegen. Der Depotbestand im Wertpapiergeschäft wird mit 121 Millionen Euro beziffert. Das Kreditvolumen blieb konstant bei 351 Millionen Euro. In diesem Bestand sind bereits Tilgungsrückflüsse in Höhe von zirka 38 Millionen Euro berücksichtigt.

Für hörbaren Unwillen bei der Kundschaft sorgte eigentlich nur, dass vorübergehend zwei Geldautomaten nicht zur Verfügung standen: Das Gerät aus Bergerhof musste in Hückeswagen aushelfen, der Apparat in Dahlerau war von Dieben demoliert worden. Er steht inzwischen wieder zur Verfügung. In Bergerhof soll am Edeka-Markt bald ein neuer Geldautomat bereit stehen. „Das Gerät steht schon bereit, es sind nur noch einige Baumaßnahmen nötig“, erklärt Michael Scholz, der Sprecher der Bank.