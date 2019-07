Bergischer Geschichtsverein Radevormwald : Von Schreinerarbeit und dreister Spionage

Ulrich Haldenwang fesselte die Zuhörer im Bürgerhaus. Foto: HD (Archiv). Foto: Dörner, Hans (hdo)

Radevormwald Der Bergische Geschichtsverein bot ein spannendes Referat über die Industriegeschichte.

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Augst-Hedderich

Das alte Foto zeigt eine Abbildung einer ehemaligen Werkhalle. Sie wirkt düster mit ihrer Deckenhöhe von unter zwei Metern. Es gibt nur kleine Fenster in großen Abständen. Dickes Balkenwerk, wohin das Auge reicht. Dazu hölzerne Maschinen und jede Menge breiter Lederriemen die hoch über Rollen über den Maschinen laufen. Betrieben von Wasserkraft zählte dies schon zum Fortschritt jener Zeit. Diese Schritte der frühen Industrialisierung zeigte am Freitagabend Ulrich Haldenwang in seinem bebilderten Vortrag. Vor rund 50 interessierten Besuchern zeigte er die vielen mühsamen Schritte der Industrieentwicklung in Radevormwald. Diese wurde einst nach englischem Vorbild aufgebaut.

Die Textilproduktion im Raum Manchester war der Vorreiter, das dem Referent, ein diplomierter Ingenieur, offensichtlich gerne zum roten Faden nahm. Schließlich führten Haldenwang viele Berufsreisen nach Manchester. „Bei einer Besichtigung im Wülfingmuseum kam mir einiges so bekannt Ich erinnerte mich an die Industrieanlagen in Manchester“,so Ulrich Haldenwang.

Die Neugier war geweckt, und das Interesse an einer Recherche ebenfalls. Der Referent entdeckte viele Parallelen zu den englischen Wirkungskreisen und denen an der Wupper. Hier wurde schnell deutlich, dass es in der langen Geschichte der Industrieentwicklung auch gerne mal „abgeguckt“ wurde. Maschinenanlagen seien gerne einmal kopiert worden, so die Erkenntnis von Haldenwang. In seinem Vortrag streifte er die frühsten Anfänge der Industrialisierung sowie die zahlreichen mechanischen Schritte der letzten hundert Jahre in Radevormwald.

Ulrich Haldenwang berichtete sehr verständlich und interessant. Er zeigte zu den einzelnen Entwicklungsstadien alte Fotos und wusste zu einigen Abbildungen auch heitere Anekdötchen. Die zum Betreiben von Maschinen erforderliche Wasserkraft war auch ein Thema. Hier ging Haldenwang besonders auf die Textilindustrie der Betriebe Wülfing & Sohn wie Schürmann und Schröder ein. „Die Industrieentwicklung in Radevormwald ist nur ein Teil meiner Arbeit. Ich habe auch dazu Werke in den Städten Wipperfürth, Hückeswagen und Beyenburg beleuchtet“, so der Ingenieur. Dazu sei der gespannte Bogen zu englischen Vorbildern sehr erkennbar gewesen.

Weiter vertiefen können sich Interessierte die Industrieentwicklung bereits am 17. August durch eine Exkursion. Der Geschichtsverein wird dann die Stadt Ratingen besuchen, in der der Ausgangspunkt kontinentaleuropäischer Industrialisierung war. Am 7. September dann geht eine weitere Tour zu ganz frühen Industriegeschichte nach Remscheid. Der 1746 errichtete Steffenshammer soll dann besichtigt werden.