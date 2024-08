Ferienspaß in Radevormwald Spannende Exkursion durch die Stadt

Um ihren Weg fortsetzen zu können, brauchten sie neue Koordinaten, die sie sich aus mehreren Rätseln rund um das Denkmal zusammensetzen mussten. So sollten die Kinder beispielsweise herausfinden, wie viele Blasinstrumente am Turm zu sehen sind. Jedes Kind eilte los, um den Turm einmal zu umrunden und selbst nachzuzählen. Als man sich auf eine Anzahl festgelegt hatte, wurde die Zahl zunächst notiert. Erst als alle Rätsel gelöst, alle Antworten gefunden waren und die Zahlen für die Koordinaten zur Verfügung standen, wurden sie, der richtigen Reihenfolge nach, in den GPS-Tracker eingegeben. Doch dann, wie so häufig auf so einem Abenteuer, versagte die Technik.