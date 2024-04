„Viva Radevormwald“ auf dem Marktplatz Spanische Urlaubsstimmung im bergischen Regen

Zum Probieren boten Flora und Manuel Rodriguez von der „Spanischen Ecke“ jede Menge leckere Tapas an. Die beiden Food-Truck-Betreiber aus Bielefeld waren erstmalig in Radevormwald dabei und hatten sich eigentlich auf ein buntes Fest gefreut. „Schade wegen des Wetters. Aber das kennen wir schon. Manchmal läuft es besser, manchmal weniger gut“, sagte Flora Rodriguez mit südländischer Gelassenheit. Für sie hatte sich ihre Premiere in der Bergstadt allerdings auch so schon gelohnt. Denn über Gespräche mit städtischen Mitarbeitern, verriet Rodriguez, sei die „Spanische Ecke“ auch für die bald anstehenden Feierabendmärkte in der Stadt angefragt worden. „Darauf freuen wir uns sehr.“