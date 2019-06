Draisinenfahrt : Besondere Fahrt zum Pfingstfest

Wupperorte Der Ausflug kombiniert Fahrspaß mit Besichtigungen. Unter anderem wird kann ein historisches Wasserkraftwerk begangen werden.

Der Draisinen-Anbieter Wuppertrail bietet für Pfingstmontag, 10. Juni, eine Sonderfahrt an. Start ist um 12 Uhr in Wuppertal-Beyenburg. Gegen 13 Uhr erfolgt die Ankunft am Bahnhof in Radevormwald-Dahlhausen. Von dort geht es dann zu Fuß in etwa 15 Minuten zum Wasserkraftwerk der früheren Firma Hardt & Pocorny. Gegen 14.45 Uhr fahren die Teilnehmer dann von Dahlhausen zum Wendepunkt Radevormwald-Wilhelmstal. Anschließend geht es mit den Draisinen zurück nach Beyenburg, wo die Ausflügler gegen 16 Uhr ankommen werden.