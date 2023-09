Sonderausstellung zur Deutschen Meisterschaft 2024 Radevormwald radelt wieder vorne mit

Die Resonanz sei bereits groß: 800 aktive Sportler hätten sich angemeldet. Der größte Teil der Hotelkapazitäten in Radevormwald sei für diese Tage schon ausgebucht – sogar im Parkhotel Schwelm, so höre er, seien viele Betten durch Teilnehmer schon belegt. „Radevormwald wird also auch wirtschaftlich profitierten“, ist Schreiber überzeugt.