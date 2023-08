Sportverein in Radevormwald Tropische Hitze beim Handball-Spielfest

Gut 200 Kinder zwischen vier und zehn Jahren hatten sich im Vorfeld für das große Sommerspielfest der HSG angemeldet. „Es sind aber deutlich über 200 Kinder gekommen“, freut sich Sandy Lohoff, Trainerin der F-Jugend. Besonders am Vormittag nutzten viele Familien das sportliche Angebot für einen ausgiebigen Besuch, während sich am frühen Nachmittag die meisten Besucher eher neben der Halle auf der Wiese bei Grillwürstchen und Kühlgetränk aufhielten. In erster Linie, erklären Nele Großbischowski und Alicia Heilmann, Spielerinnen der Damenmannschaft, gehe es der HSG bei diesem Fest darum, Kinder in Bewegung zu bringen. So wurde in Halle 1 beispielsweise das Kibaz-Abzeichen für die jüngsten Teilnehmer angeboten, während in Halle 2 spezifische Handball-Übungen ausprobiert werden konnten. „Wir verteilen im Nachhinein aber auch Flyer mit all unseren Trainingszeiten und laden die Kinder, die Spaß daran haben, zum Training ein.“