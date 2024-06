Freizeitbad in Radevormwald Nessi-Kinderland feiert sein erstes Sommerfest

Eigentlich, hätte man meinen können, war das, was sich am Samstagnachmittag im Nessi-Kinderland abspielte, ein gewöhnliches Wochenendbild in der Halle. Doch tatsächlich wurde hier ein besonderer Tag gefeiert. Erstmalig wurde für die Familien und Kinder nämlich ein kleines Sommerfest organisiert, wie Dinah Keisinger-Fischer, Bereichsleiterin im Nessi-Kinderland, verriet. „Wir wollten mal etwas Besonderes anbieten und wieder mehr Leben ins Nessi-Kinderland bringen“, äußerte Keisinger-Fischer ihre Motivation. Dass ihr Sommerfest ausgerechnet mit schönstem Sommerwetter belohnt würde, konnte die Bereichsleiterin im Vorfeld nicht wissen. Dass an diesem Wochenende auch noch die Schützenkirmes stattfand, „das hatten wir leider nicht auf dem Schirm“. Trotzdem zeigte sich Keisinger-Fischer recht zufrieden mit der Resonanz des ersten Sommerfestes im Spielparadies.